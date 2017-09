Outcast: Second Contact – Neues Video zur offenen Welt veröffentlicht

Bigben Interactive und Entwickler Appeal veröffentlichen einen neuen Trailer zu Outcast: Second Contact, der die vielschichtige Welt von Adelpha zeigt. Eine der ersten offenen 3D-Welten in der Geschichte der Videospiele wird im Remake auf den heutigen Stand gebracht. Die Handlung von Outcast: Second Contact spielt auf dem Planeten Adelpha, einer großen, offenen Welt und Wiege einer uralten außerirdischen Zivilisation – der Talaner. Das Video zeigt einen Abschnitt des Gameplays von Outcast: Second Contact und die Tiefe seiner Spielwelt, deren Erforschung eine zentrale Rolle spielt. Heilige Portale, Daokas genannt, lassen die Spieler auf der Suche nach ihren Teamkameraden und einer verloren gegangenen Sonde von Beginn an frei vom einen Ende Adelphas ans andere reisen.

Erstes Video zur offenen Welt von Outcast: Second Contact

Um die Mission und hunderte Neben-Quests erfolgreich abzuschließen, muss der Spieler das Vertrauen der Bewohner des Planeten gewinnen. Sie reden mit ihnen, verhandeln mit reichen Händlern, retten unterdrückte Bauern, stellen sich gefährlichen Raubtieren und lassen von den Shamaz-Priestern ein geheimnisvolles Ritual durchführen. Jeder Talaner hat eine einzigartige Geschichte und Persönlichkeit.

Quelle: Bigben Interactive via Pressemeldung