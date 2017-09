Nintendo Direct – Neue Ausgabe über kommende Highlights

Auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal hat Nintendo heute bekannt gegeben, dass eine neue Ausgabe der Nintendo Direct ausgestrahlt wird. Somit solltet ihr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als am 14. September um 0:00 Uhr nachts deutscher Zeit einschalten, falls ihr keine neuen Informationen verpassen wollt.

Seht euch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht das #NintendoDirect über kommende Spiele für #NintendoSwitch & #3DS an! pic.twitter.com/CzZ0oP4JmF — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) September 11, 2017

Das Thema der Direct werden neue Titel für die Switch und den Nintendo 3DS sein, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Auch Super Mario Odyssey, dass am 27. Oktober für die Switch erscheint, soll in den Fokus der Präsentation geraten. Die Präsentation soll etwa 45 Minuten lang sein. Schaltet live ein und seid gespannt, welche kommenden Highlights präsentiert werden.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Twitter)