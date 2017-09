Angeschaut: Turtle Beach Headsets (gamescom 2017)

Was kann neben einem schlechten Bild ein Spielerlebnis so richtig versauen? Richtig – ein richtig mieser Sound, daher ist die richtige Headset Wahl für ein ideales Spielerlebnis unglaublich wichtig. Turtle Beach ist dabei ein bekannter Name unter den Gamern, daher haben wir uns auf der gamescom die aktuellen Headsets mal genauer angeschaut.

Der Sound ist entscheidend

Egal ob man einen Shooter oder ein RPG spielt, mit gutem Sound macht jedes Spiel gleich doppelt so viel Spaß. Doch wie soll man in der großen Welt der Headsets eigentlich das richtige Headset für den Kopf finden? Zuerst einmal sollte man sich seine Gamingausstattung anschauen, schließlich gibt es Headsets für Konsolen und PC Spieler, aber auch Allround Sets. Will man einen Surround Sound? Kabellos oder nicht? LED Lichter? Jeder Gamer hat seine ganz eigenen Vorlieben und setzt ganz eigene Schwerpunkte. Natürlich ist bei vielen Spielern dann noch der Preis ein entscheidendes Kriterium, Turtle Beach hat daher für jede Preisklasse und für fast jede Vorliebe das passende Headset, schaut einfach selbst.

Stealth 700 für PS4 und PS4 Pro

Das neue Stealth 700 ist ein Kabelloses Headset mit DTS Headphone:X 7.1 Surround Sound und aktiver Geräuschunterdrückung sowie Bluetooth-Konnektivität mit der neuen Turtle Beach Audio Hub-App. Ausgestattet ist es mit ohrumschließenden 50-mm-Lautsprechern, sowie Chat-Audio und mit einem hochklappbaren Mikro. Die Ohrmuscheln und der Kopfbügel sind mit Kunstleder ausgestattet, der voll aufgeladene Akku soll 10 Stunden Spielzeit bieten. Das Stealth 700 ist ab dem 24. September 2017 für 149,900 Euro verfügbar.

Recon 150 Gaming Headset für PC, PS4 und PS4 Pro

Das Recon 150 Gaming Headset ist ein kleiner Allrounder und ist dank seiner Standard-3,5-mm-Klinke sowohl für PC als auch PS4 Spieler konzipiert. Die Ohrmuschel ist mit einem ohrumschließenden 50-mm-Qualitätslautsprecher ausgestattet und mit einem atmungsaktiven Ohrpolster aus Netzmaterial gepolstert. Der Kopfbügel ist mit strapazierfähigem Kunstleder ausgestattet. Das Recon 150 Gaming Headset kostet unglaubliche 59,99 Euro.

XO Three für Xbox One

Das XO Three ist ein offiziell für Xbox One lizenziertes Headset. Auf der Xbox One bietet es Surround Sound. Die Ohrmuschel ist mit einem ohrumschließenden 50-mm-Qualitätslautsprecher ausgestattet und mit einem atmungsaktiven Ohrpolster aus Netzmaterial gepolstert. Der Kopfbügel ist mit strapazierfähigem Kunstleder ausgestattet. Am Kabel ist eine Inline-Steuerung montiert, mit dieser kann per Knopfdruck die Gesamtlautstärke geregelt und das Mikro stummgeschaltet werden. Dank der Standard-3,5-mm-Klinke kann das Headset vielseitig genutzt werden und ist mit Windows 10-PCs kompatibel. Das XO Three Headset kostet 59,99 Euro.

Elite Pro Tournament Pack für PS4, Xbox, PC und Mac

Bei dem Elite Pro Tournament Pack handelt es sich um ein Headset, das speziell für eSports Spieler konzipiert wurde. Dank der innovativen 50 mm Nanoclear Lautsprecher des Elite Pro kann ein klarer Sound gewährleistet werden. Das Elite Pro T.A.C bietet innovative Audiotechnologie mit leistungsfähigen Tools zur Abstimmung von Chat und Mikro. Das Highlight stellen wohl die kühlenden Ohrmuschelpolster dar, diese sorgen auch nach langer Spielzeit für einen hohen Tragekomfort. Das Elite Pro Tournament Pack kostet zusammen mit Headset, Elite Pro T.A.C und dem Pro Mic 289,99 Euro.