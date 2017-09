Wild Buster – Duke Nukem zieht im neuen Action MMORPG ein

Dank der Partnerschaft zwischen Insel Games und Gearbox Publishing schließt sich Duke Nukem dem Kampf gegen die unbarmherzige Cyborg-Rasse “The Broken” an und wird damit der erste lizenzierte Charakter für das Hack’n’Slash MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan. Weitere Charaktere sollen noch folgen und in den nächsten Wochen angekündigt werden.

Neuer Auftritt von Duke Nukem

Statt Schweine-Polizisten versohlt Duke Nukem jetzt Cyborg-Monstern den Arsch, denn Gearbox’s berühmter Actionheld schließt sich dem Team des Sci Fi Hack’n’Slash MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan als spielbarer Held an.

“Für uns als kleiner Publisher ist die Arbeit mit einer Gearbox Brand eine große Ehre. Mit Dukes weitläufig bekanntem Image als unorthodoxer Underdog und Verteidiger der Menschheit passt er perfekt in das raue wenn auch humorvolle Science Fiction Universum von Wild Buster und wir sind froh, dass Gearbox diese Gemeinsamkeit sofort erkannt hat. Duke ist der Anfang einer Reihe von lizenzierten Helden, aus denen Spieler im PvE und PvP wählen”, so Patrick Streppel, CEO von Insel Games.

Auf Indiegogo läuft momentan die Crowdfunding-Kampagne für Wild Buster: Heroes of Titan, welche wir mit einem exklusiven Perk-Angebot unterstützen. Klicke exklusiv auf unseren Link, unser spezielles Angebot freigeschaltet wird. Du bekommst bei uns die Deluxe Buster Edition für 25$ statt 39$ plus exklusives Bonus In-Game Item.

Wild Buster Deluxe Founder Edition

Alpha Test Zugang

Exklusiver Backer Titel

Bonus In-Game Item

Quelle: Insel Games via Pressemeldung