Pokémon Sonne und Mond – Verteilungen der Pikachus mit Ash’s Kappe

Obwohl bereits im November mit Pokémon UltraSonne und UltraMond die neuen Editionen erscheinen, bleiben die Updates für Sonne und Mond nicht aus. Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass ihr euch ein Pikachu mit Ash’s Kappe sichern könnt, jetzt sind neue Details enthüllt worden, die sogar mehrere Varianten und deren Verteilung auflisten.

Von Kanto bis Alola

Seit der Hoenn-Staffel des Anime hat Ash in jeder neuen Region auch eine neue Mütze auf. Und diese verschiedenen Kopfbedeckungen kommen mit jeweils einem speziellen Pikachu in eure Pokémon Sonne und Mond-Editionen. Die Releasedaten für die Downloadcodes sind wie folgt:

19. bis 25. September: Original-Kappe

26. September bis 02. Oktober: Hoenn-Kappe

03. bis 09. Oktober: Sinnoh-Kappe

10. bis 16. Oktober: Einall-Kappe

17. bis 23. Oktober: Kalos-Kappe

24. bis 30. Oktober: Alola-Kappe

All diese Kappen sind noch für Pokémon Sonne und Mond, doch es wird noch eine spezielle Variante geben. Wenn ihr euch eine der speziellen Vorstellungen anseht, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gezeigt werden, erhaltet ihr einen QR-Code. Mit diesem könnt ihr in UltraSonne und UltraMond das spezielle „Du bist dran“-Kappen Pikachu freischalten. Pokémon UltraSonne und UltraMond erscheinen am 17. November. Zusätzlich gibt es einen deutschen Trailer zum kommenden Pokémon-Film „Pokémon – Der Film: Du bist dran“.

