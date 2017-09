L.A. Noire – Kommt im November für die Switch, PS4, Xbox One und VR

Rockstar Games kündigte soeben an, dass L.A. Noire am 14. November 2017 in einer neuen Version für die Nintendo Switch, der PlayStation 4, Xbox One und dem PC neu erscheinen wird. Die PC-Version wird mit dem Titel LA Noire: The VR Case Files für die HTC Vive spielbar sein und sieben ausgewählte Fälle aus dem ursprünglichen Spiel umfassen. Diese verbinden atemberaubende Action mit der echten Arbeit eines Detectives und bieten so ein noch nie dagewesenes interaktives Erlebnis.

L.A. Noire spielt in der kriminellen Unterwelt des Los Angeles der 40er Jahre und erzählt die Geschichte des dekorierten Kriegsveteranen und frisch gebackenen Detectives Cole Phelps, der in einer Reihe von Fällen ermittelt, die immer weitere Kreise ziehen und von realen Verbrechen inspiriert wurden. Jeder erfolgreich gelöste Fall bringt Phelps in seiner Karriere voran, führt ihn aber auch immer näher an das dunkle kriminelle Herz des Los Angeles der Nachkriegszeit. Das Spiel war aufgrund seines cineastischen Ansatzes für Gameplay und Handlung Teil der offiziellen Auswahl des Tribeca Film Festivals.

„Wir freuen uns darauf, mit L.A. Noire eine einzigartige Mischung aus echter Detektivarbeit, klassischer Hollywood-Atmosphäre und spannender Action auf diese neuen Plattformen zu bringen,“ so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. „Dank der Wahlmöglichkeit zwischen einem spektakulären Virtual-Reality-Erlebnis, verblüffendem 4K oder der Freiheit, unterwegs zu spielen, bieten diese verbesserten Versionen Spielern die perfekte Gelegenheit, die unglaublich detaillierte Spielwelt auf ganz neue Art zu erleben.“

Weitere Details zu den Konsolenversionen:

L.A. Noire für Nintendo Switch besteht aus dem kompletten ursprünglichen Spiel und allen zusätzlichen herunterladbaren Inhalten. Die Switch-Version wartet mit speziellen Verbesserungen auf, wie einem Joy-Con-Modus mit Bewegungs- und Gestensteuerung, HD-Vibration und neuen Breitbild- und Schulterkameraperspektiven sowie kontextabhängiger Touch-Steuerung für die Detektivarbeit unterwegs.

L.A. Noire für PlayStation 4 und Xbox One umfasst ebenfalls das komplette ursprüngliche Spiel und alle zusätzlichen herunterladbaren Inhalte. Beide Versionen bieten eine Vielzahl technischer Verbesserungen für eine höhere visuelle Qualität und Authentizität, wie optimierte Beleuchtung und Wolken, neue cineastische Kameraeinstellungen, höher aufgelöste Texturen und mehr. Mit einer nativen 1080p-Auflösung für PlayStation 4 und Xbox One sowie fulminantem 4K für PlayStation 4 Pro und Xbox One X bilden diese Versionen das raue Wesen und die düstere Seele der Stadt der Engel glaubwürdiger ab als jemals zuvor.

Quelle: Rockstar Games via Pressemeldung