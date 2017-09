Heroes of the Storm – Hanzo und Alexstrasza geleakt

Was kostenlosen, neuen Content angeht, lässt Blizzard sein MOBA Heroes of the Storm ihren anderen Titeln in nichts nachstehen. Regelmäßig wird der Titel mit neuen Helden versorgt, zuletzt Kel’Thuzad aus WoW. In dessen Making of-Video ist nun für kurze Zeit etwas zu sehen, was wohl eher als Versehen einzustufen ist. Und so können wir auf zwei mögliche neue Helden schließen, die sich bald den Heroes of the Storm anschließen werden.

Der König der Memes ist hier

Wenn ihr in besagtem Video bei 3:24 stoppt und einzelne Frames abklappert, könnt ihr für kurze Zeit in der oberen linken Ecke, direkt über dem Reiter „Live Heroes“ zwei Charaktere sehen, die noch nicht im Spiel sind. Dies ist zum einen Alexstrasza aus dem Warcraft-Universum. Sie hat bereits ihren Weg nach Hearthstone gefunden, wo sie ein Match im Handumdrehen wenden kann. Ihr Gimmick besteht darin, dass sie sich und ihren Verbündeten Leben schenken kann, während sie es ihren Feinden stielt. Sie könnte in HotS also eine Art Heilerin werden. Der zweite geleakte Held ist Hanzo aus Overwatch. Zu vermuten ist, dass er als Assassine eingesetzt wird, da er auch in Overwatch eher als Fernkämpfer aktiv ist. Des weiteren ist er in der Community des Shooters zu einer Art Meme-Held mutiert, unzählige Witze und Sprüche gibt es bereits über ihn. Ob dieser Leak nun ein Versehen war oder doch mit Absicht veröffentlicht wurde, um einen Hype zu generieren, ist in der heutigen Zeit der endlosen Leaks nicht mehr zu sagen. Wir werden sicherlich bald mehr darüber erfahren, ob diese beiden Charaktere es wirklich in Heroes of the Storm schaffen.

