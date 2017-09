Forza Motorsport 7 – Gold Status und Demo angekündigt

In wenigen Wochen können Besitzer der Xbox One mit Forza Motorsport 7 wieder um dies Rennstrecken der Welt brettern. Wie nun Microsoft und Entwickler Turn 10 Studio heute bekannt gegeben haben hat die Rennsimulation offiziell den Gold Status erreicht. Damit sind die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und ein pünktlicher Release am 3. Oktober steht damit nichts mehr im Weg. Doch es gibt noch eine weitere Neuigkeit, denn es wird im Vorfeld eine kostenlose Demo zum Spiel geben. Diese wird am 19. September für die Xbox One und PC erscheinen. Damit kann man sich schon im Vorfeld des Releases einen Eindruck vom Spiel verschaffen. In der Demo wird man mit einen Porsche 11 GT2 RS auf einem neuen Kurs in Dubai ein paar Runden drehen können. Desweiteren gibt es den Mercedes-Benz Tankpool Racing Truck der auf dem Mugello Circuit gefahren werden kann. Zudem ist Nürburgring in der Demo erhalten, auf dem man im Nissan NISMO GT-R Platz nehmen kann.

Forza Motorsport 7 Official Commercial

Quelle: YouTube (Xbox)