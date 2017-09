EXKLUSIV: Sicher dir deinen exklusiven Wild Buster NAT-Games Perk auf IndieGoGo

Im Oktober soll die Early-Access-Version von Wild Buster an den Start gehen. Vorher versucht InselGames, ein kleiner multinationaler Publisher von Online-Spielen in Malta, via IndieGoGo etwas Geld für die vollwertige europäische Umsetzung zu erzielen. Wir durften auf der gamescom das Spiel exklusiv ausprobieren und waren bereits begeistert. Deshalb haben wir zusammen mit der deutschen PR-Abteilung eine exklusive Aktion ausmachen dürfen.

Exklusives Wild Buster NAT-Games Perk

Wir haben für euch einen exklusiven NAT-Games Perk für das Spiel bereitgestellt bekommen. Die ersten 50 Unterstützer, dürfen sich auf satte Rabatte und auf ein exklusives Bonus-Item freuen. Du bekommst bei uns die Deluxe Buster Edition für 25$ statt normal 39$ plus exklusives Bonus In-Game Item. Das sind alle Inhalte:

Wild Buster Deluxe Founder Edition

Alpha Test Zugang

Exklusiver Backer Titel

Bonus In-Game Item

Klick für das Perk einfach direkt HIER

Wie funktioniert das mit dem Perk? Wir haben euch anhand der Wild Buster-Kampagne ein kurzes Video erstellt:

Wichtige Information:

NAT-Games kann keinerlei Auskünfte über die Plattform IndieGoGo und dessen Angebot geben. Wir sind nicht für die Inhalte der Plattform zuständig. Wir bieten lediglich die Möglichkeit, die Wild Buster Kampagne mit einem exklusiven Paket zu unterstützen. Bei Problemen im Bezahlvorgang oder bei der Eingabe der Spielkeys wendet euch bitte an den Support von IndieGoGo bzw. an den Publisher InselGames. Weitere Informationen zu IndieGoGo findet ihr zudem hier.