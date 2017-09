Angeschaut: The Seven Deadly Sins – Knights of Britannia (gamescom 2017)

Die Manga-Reihe Seven Deadly Sins erhält dank Bandai Namco Entertainment ebenfalls eine Spieleumsetzung. Bei diesem Action-Adventure muss der Spieler die von den Heiligen Rittern gejagte Rebellenbande der Seven Deadly Sins vereinen, um das Königreich Liones zu retten. Dabei werden zahlreiche Abenteuer bestritten und Bösewichte verhauen – wie ganau Bandai Namco Entertainment die Manga Reihe im Spiel umgesetzt hat, haben wir uns auf der gamescom genauer angeschaut.

Kannst du das Königreich Liones retten?

Wie ist das schöne und idyllische Königreich Liones und eine solche Lage geraten? Was ist mit dem König passiert und wer kann das Land retten? Denn die heiligen Ritter haben den König von Liones gestürzt und ihn und seine Familie gefangen genommen. Das Königreich steht nun unter der tyrannischen Regierung der Ritter. Prinzessin Elizabeth schafft es jedoch zu entkommen und macht sich auf die Suche nach den Seven Deadly Sins. Diese Gruppierung besteht aus sieben ehemaligen Rittern, welche einst selbst versuchten den König zu stürzen, jedoch scheiterten und genau jene Ritter sollen nun dabei helfen, das Königreich Liones zu retten.

Mehr als 31 Stunden Spielzeit

Gespielt wird The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia entweder im Einzelspieler-Modus oder mit einem Freund zusammen, dabei besteht die Möglichkeit sowohl Lokal als auch Online zusammen Abenteuer zu beschreiten. Wie in einem Action-Adventure typisch wird es eine Hauptstory Line geben, welche durch zahlreiche Nebenquests erweitert wird. Die Spieldauer des Spiels soll somit mehr als 31 Stunden betragen, dies variiert natürlich je nachdem, wie viele der Nebenquests erfüllt werden. Spieler sollten im Spiel vor allem auf Kristalle achten, diese werden benötigt, um neue Zauber freizuschalten. Ein Highlight des Spiels ist die Anpassung der Welt. Sobald man sich in einem Kampf befindet und dabei zum Beispiel einen Angriff durchführt, welcher den Boden verbrennt, wird diese Änderung dauerhaft im Spiel beibehalten.

2018 wird es spannend

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia soll Anfang 2018 als PS4 exklusiver Titel erscheinen. Das Spiel soll sowohl digital als auch im Einzelhandel erscheinen und englische, italienische, französische, spanische sowie deutsche Untertitel enthalten.