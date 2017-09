Secret of Mana – Screenshots und Artworks zum Remake

Am 15. Februar nächsten Jahres können wir mit dem Remake von Secret of Mana eines der besten klassischen Rollenspiele der SNES-Ära erneut durchleben. Das Spiel wird in einem komplett neuen 3D-Look daherkommen und davon können sich Fans jetzt erneut mit neuen Screenshots überzeugen. Wir haben eine kleine Galerie für euch.

Altes Spiel in neuem Look

Diese Bilder machen doch schon Lust auf mehr. Das Remake präsentiert sich zwar in neuem Look, ikonische Charaktere und Gebiete sind jedoch sofort wiederzuerkennen. Es wird für den PC, die PS Vita und die PS4 erscheinen.

Quelle: allgamesdelta