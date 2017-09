Angeschaut: Sick City (gamescom 2017)

Roccat ist den meisten Gamern als Hardware Hersteller bekannt. Einige werden dann noch wissen, dass Roccat seit 2014 ein League of Legends Profi-Team für E-Sports Turniere betreibt und nun gehen die Jungs und Mädels noch einen Schritt weiter und haben ihr erstes eigenes Spiel heraus gebracht. Mit „Sick City“ verbindet Roccat die Welt der MOBA und RTC Spiele und das haben wir uns auf der gamescom mal genauer angeschaut.

Bunte Splatguns gegen Maschinenpistolen

Roccat will mit den Traditionen brechen und einen ganz neuen Spielstil auf den Markt bringen. Für die Entwicklung von Sick City und zukünftiger Projekte hat Roccat-CEO René Korte im Februar 2017 die Roccat Game Studios GmbH gegründet. Nun steht das Spiel auch schon in der Alpha und somit im finalen Prozess. Jetzt steht vor allem die Meinung der Spieler selbst im Vordergrund. Schließlich will man ein Spiel erschaffen, dass vor allem die Gamer selbst zufrieden stellt. Der grobe Entwurf dafür sieht wie folgt aus: So sollen die Spieler nach erreichen eines gewissen Levels im Spiel zum Beispiel Punkte/Medaillen erhalten und werden dann in regelmäßigen Abständen von den Entwicklern befragt. Dabei stellen die Medaillen eine Art Währung dar, mit der der Spieler seinen Interessen im Spiel Punkte geben kann. So sollen Spieler später zum Beispiel über neue Maps oder Klassen abstimmen können.

Im Vordergrund steht die Meinung der Spieler

Das erste was einem bei Sick City auffällt: Es ist BUNT! und hebt sich schon dort im Vergleich mit der Konkurrenz ab. Der Spieler findet sich auf einer 4vs4 Map wieder, auf jeder Seite ein Machtkern, den es zu verteidigen gilt. Dementsprechend ist der Kern der Gegner zu zerstören. Jeder Spieler hat aktuell 2 Fraktionen zur Auswahl: Die Legion, mit ihren starken Panzern und den schweren Waffen – welche dafür deutlich langsam unterwegs sind. Auf der anderen Seite stehen die flinken Kidz, ein farbenfroher Haufen, der mit Splatguns auffährt, um die Gegner zu verlangsamen und am Boden festzukleben. Die Map besteht natürlich nicht nur aus den beiden Energiekernen, die Spieler müssen auch Ressourcen sammeln, um neue Einheiten zu erhalten. Diese kann jeweils nur der Anführer der Fraktion einsammeln, auf diesen gilt es also immer aufzupassen, damit der Ressourcen-Nachschub nicht endet. Sollte es aber doch mal passieren, dass der Anführer im Kampf fällt, punktet in Sick City das Teamwork. Solange die Mitspieler noch Ressourcen einsammeln können, kann jeder Einheiten beschwören. Gewonnen hat das Team, wie soll es auch anders sein, dass zuerst den gegnerischen Kraftkern zerstört.

Der Frühe Vogel und so…

Sick City befindet sich derzeit im Early Access und bietet aktuell für Spieler drei verschiedene Supporter Packs ab 9,99 Euro an. Das Founder´s Pack beinhaltet die Vollversion des Spiels und den exklusiven Imperial Legion Skin, das Friends Pack ist ein Upgrade des Founder´s Packs und beinhaltet zusätzlich noch 3 Founder´s für eure Freunde.