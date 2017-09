Alice Asylum – American McGee arbeitet an Konzept

Die wilden und verrückten Spiele mit der blutdurstigen Alice, hatten viele Fans. Leider wurde es nach dem letzten Teil aus dem Jahr 2011, still um die junge Dame. Jetzt könnten Fans, mit Alice Asylum, neue Hoffnung auf einen dritten Teil haben.

American McGee arbeitet an Konzept für Alice Asylum

Nachdem der Titel Out of the Woods von American McGee ein Erfolg auf Kickstarter war, haben jetzt die Arbeiten an einem Pitch für ein Alice Sequel begonnen. Neben Artwork und einer Designausrichtung soll auch ein Finanzierungsplan erstellt werden. Sobald das Konzept steht, möchte man sich an EA wenden um den Titel zu realisieren. Interessierte Fans können sich bei der Mailing Liste eintragen lassen.

Quelle: americanmcgee.com