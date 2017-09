Xbox One S – Preissenkung in den USA bekannt gegeben

In wenigen Monaten erscheint Microsofts neue leistungsstarke 4K Konsole Xbox One X. Bereits im letztem Jahr erschien mit der Xbox One S ein neues Modell, welches kleiner und leistungsstärker als die normale Xbox One war. Wie nun aus dem offiziellen Microsoft Store hervorgeht, hat Microsoft den Preis einiger Xbox One S Bundles in den USA gesenkt. So kosten in den Vereinigten Staaten die Konsole mit 500GB und Battlefield 1 anstatt 279$ nur noch 249$. Auch das Set mit der 1TB Variante mit Forza Horizon 3 kostet nur noch 299$, statt ursprünglich 349$. Ob es die Preissenkung auch bei uns geben wird,steht bislang noch nicht fest. Allerdings gab es zuletzt schon vermehrt Angebote, bei dem die Xbox One S mit Spielen im Preis reduziert war.

