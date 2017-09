Angeschaut: AGON Gaming Monitore (gamescom 2017)

Was gehört alles zur Grundausstattung eines Gamers? Ganz klar sind es die Konsole/ der Rechner, eine Maus und Tastatur bzw der Controller. Fakt ist eines, egal ob nun Konsolen oder PC Spieler, wir alle benötigen einen guten Monitor. Denn ohne diesen macht das alles irgendwie keinen Sinn oder? Deshalb gibt es auf der Gamescom nicht nur Spiele, sondern auch alles Rund um die Technik und Hardware von Konsolen und PC. Daher haben wir AOC Gaming einen Besuch abgestattet und uns die AGON Monitor Serie einmal genauer angeschaut.

The Best Performance for Your Game

Das verspricht die neue Monitor Generation von AOC und mit den AGON Monitoren bringen sie gleich mehrere Monitore auf den Markt, die perfekt auf euer jeweiliges Spielgenre abgestimmt sind. Ob nun für den RPG oder den Shooter Liebhaber, es dürfte für jeden etwas dabei sein. Fans von schnellen Shootern oder Racing Spielen legen hohen Wert auf eine gute Bewegungsschärfe und dürften daher die Bildrate von Monitoren in den Fokus stellen. Wir haben einen Vergleich für euch, was das menschliche Auge eigentlich bei einer 60Hz und einer 240 Hz Bildrate sieht und direkt daneben den Unterschied zwischen einer Standard HD und einer Nahaufnahme bei einem 4K Monitor (U-HD).

Die Monitore

Die Welt der Monitore ist aber noch viel größer als der Vergleich zwischen HD, 4K und der Bildrate. Ein ganz eigenes Thema bildet dabei die Generation der Curved Monitore. Curved Monitore sind inspiriert vom menschlichen Auge und bieten so ein intensiveres Spielerlebnis. Schafft man den richtigen Abstand zwischen Monitor und Augen, kann man quasi in die eigene Spielwelt eintauchen. Der ein oder andere wird dies zu Beginn sicher etwas komisch finden, mir erging es nicht anders. Doch man gewöhnt sich recht schnell an die neue „Sicht“ und kann es dann sehr schnell genießen.

AGON 25” 240Hz

Model AG251FZ AG251FG Display 24.5” TN at 240Hz 24.5” TN at 240Hz Auflösung 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel Sync Technologie FreeSync G-Sync Aufstattung/Specials AOC QuickSwitch keypad AOC Low Input Lag mode Stereo Lautsprecher 1ms response time NVIDIA ULMB mode Stereo Lautsprecher 1ms response time Veröffentlichung Februar 2017 August 2017 Preis 499 Euro 599 Euro

AGON 4K Monitor

Model AG271UG Display 27” IPS at 60Hz Auflösung 3840 x 2160 Pixel Sync Technologie G-Sync Ausstattung/Specials Stereo Lautsprecher 4ms GtG response time Veröffentlichung April 2017 Preis 749 Euro

AGON Curved Monitor

Model AG352UCG AG352QCX Display 35” Curved VA at 100Hz 35” Curved VA at 200Hz Auflösung 3440 x 1440 Pixel 2560 x 1080 Pixel Sync Technologie G-Sync FreeSync Ausstattung/Specials Stereo Lautsprecher 4ms GtG response time 2000:1 contrast ratio 100% sRGB colour gamut Stereo Lautsprecher 4ms GtG response time 2000:1 contrast ratio 100% sRGB colour gamut AOC QuickSwitch keypad Veröffentlichung März 2017 Dezember 2016 Preis 899 Euro 749 Euro

Model AG322QCX AG272FCX Display 31.5” Curved VA at 144Hz 27” Curved VA at 144Hz Auflösung 2560 x 1440 Pixel 1920 x 1080 Pixel Sync Technologie Adaptive-Sync Adaptive-Sync Ausstattung/Specials 3-seitig „Rahmenlos“ AOC QuickSwitch keypad Stereo Lautsprecher 4ms GtG response time 2000:1 contrast ratio 90% NTSC colour gamut 3-seitig „Rahmenlos“ AOC QuickSwitch keypad Stereo Lautsprecher 4ms GtG response time 2000:1 contrast ratio 90% NTSC colour gamut Veröffentlichung Juni 2017 Mai 2017 Preis 599 Euro 399 Euro

Was bringt die Zukunft?

Die Hardware Hersteller wollen den Gamern natürlich immer bessere Produkte bieten – bessere Bilder, sattere Farben, stärkere Kontraste, aber vor allem ein möglichst perfektes Spielerlebnis. Es ist kein Geheimnis, das neue Hardware erst nach einer gewissen Zeit erschwinglich wird, so auch bei der Sync Technologie, während FreeSinc mittlerweile erschwinglich für das Gamer Portemonnaie ist, war die G-Sync Technologie, mit ihrer deutlich saubereren Leistung noch etwas teurer. Nun bietet aber die neu angekündigte Nvidia G-Sync HDR und AMD FreeSync 2 Technologie HDR fähigere Monitore, welche ein deutlich glatteres Spielerlebnis ermöglichen sollen. Diese Technologie soll Bildverzögerungen und Ruckeln deutlich reduzieren und all das vereint im neuen AGON3 Monitor. Zusätzlich gibt es noch eine hübsche LED-Rückbeleuchtung dazu, die ihr an euer Gaming Equipment perfekt anpassen könnt und wir wissen doch alle, mit LED ist alles besser, oder?