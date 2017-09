Angespielt: Gravel (gamescom 2017)

Noch ein Arcade-Racer, der mit halsbrecherischen Sprüngen, verrückten Stunts und wilden Off-Road-Strecken daherkommt, wird uns Anfang 2018 erwarten. Der Name Gravel ist in Milestones neustem Projekt Programm und nimmt uns mit auf eine Weltreise. Wir durften auf der gamescom 2017 erstmals selbst den Controller in die Hand nehmen und ein paar Runden um die Wette fahren.

Eine wilde Weltreise

Das Spiel nimmt uns mit auf eine wahre Weltreise. Seien es die Felswände des Australian Quarry, die vom glühenden Sand betont werden oder die arktische Tundra Alaskas inklusive der wunderschönen Fischerdörfer. Neben dem Naturschauspiel wird man auch in Arenen um den Sieg kämpfen. Alle Strecken wurden brilliant in Szene gesetzt und können sich wirklich sehen lassen. Trotzdessen dienen diese meist nur als netter Beigeschmack, denn die Rennen sind wild, actiongeladen und schnell. Natürlich wird es auch einen lizensierten Fuhrpark geben. Die Liste der Hersteller und Fahrzeugmodelle wurde auch schon größtenteils enthüllt, um selbst kritische Fans von Rennspielen zu überzeugen. Diverse Off-Road-Fahrzeuge wie der Ford Raptor F150, Toyota Celica ST185 GTFour, Ford Fiesta ST oder der Volkswagen Touareg 3 sind mit an Bord. Nachdem man sich für ein Fahrzeug entschieden hat, wird zwischen eines der vier Disziplinen Cross Country, Stadium Circuit, Speed Cross und Wild Rush gewählt. Natürlich können alle Modi auch online mit Spielern aus der ganzen Welt gespielt werden.

Starke KI-Gegner

Grundsätzlich hat das Gameplay überzeugt. Die Steuerung ist in jedem Fahrzeug und auf jeder Rennstrecke stark arcadig, was dem Grundgerüst aber auch zu Gute kommt. Gravel lebt von den rabiaten und waghalsigen Manövern, der auf dem ersten Blick gut fordernden KI. Diese hat uns nämlich den ein oder anderen Nerv während des Anspielens gekostet. Hier lässt sich aktuell nur erahnen, dass alle Rennspielfans gut gefordert werden könnten. Die Strecken sehen fantastisch aus, vor allem die Wettereffekte treiben den Titel in die Höhe. Einzig die an einer Hand abzählbaren Spielmodi könnten am Ende für zu wenig Abwechslung sorgen. Hier stellt sich die Frage, ob es am Ende reicht mit vier Disziplinen langfristig zu überzeugen. Spaß macht der Off-Road-Racer aber auf jeden Fall. Gravel soll Anfang 2018 für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen.