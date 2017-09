Angespielt: Die Säulen der Erde – Wer den Wind sät (gamescom 2017)

Daedalic, das steht für gute alte (oder in diesem Fall gute neue) Point’n’Click-Kunst. Ihr aktuellstes Projekt ist Die Säulen der Erde, basierend auf den Romanen von Ken Follet. Sie spielen im Mittelalter des 12. Jahrhunderts und erzählen die Geschichte vom Bau einer Kathedrale, der Kathedrale von Salisbury, um genau zu sein. Teil 1 wurde von Daedalic bereits als „Aus der Asche“ bearbeitet, nun steht mit „Wer den Wind sät“ die zweite Episode einer geplanten Trilogie. Wir konnten ihn auf der gamescom bereits anspielen und verraten euch nun einige Informationen.

Denk doch mal nach

Was das Gameplay angeht, so halte ich mich in diesem Angespielt mal kurz: Es ist ein Point’n’Click, was soll man dazu noch groß sagen? Daedalic sind Meister des Genres und so ist es keine Überraschung, dass die Steuerung optimal funktioniert, sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller. Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, und unsere Protagonistin Aliena lässt ihren Gedanken freien Lauf. Mit dem Linksklick können wir nun entweder mit dem Gegenstand interagieren oder mit der Person sprechen. Aufgenommene Items landen in eurem Inventar, von dort aus könnt ihr sie auf die richtigen Situationen anwenden oder miteinander kombinieren. Manchmal erhaltet ihr in einem Dialog einen Hinweis, der ebenfalls als „Gegenstand“ in eurem Inventar landet. Ihr könnt über diesen Hinweis nachdenken und so Rätsel lösen oder deren Lösung einen Schritt näherkommen. Ihr merkt schon, hier herrscht gute Point’n’Click-Systematik. Wer auch nur ein Adventure gespielt hat, wird mit der Steuerung keine Probleme bekommen.

Charakterwechsel

In „Wer den Wind sät“ wechseln wir unseren Protagonisten. Während wir in „Aus der Asche“ noch den jungen Jack spielten, schlüpfen wir nun in die Rolle von Aliena, ihres Zeichens Tochter des Grafen. Sie sitzt leider auf ihrem Gut fest, denn der scheußliche William Hamleigh will sie zu seiner Braut machen und hält sie fest. Die Geschichte von Säulen der Erde 2 spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil. Es versteht sich also von selbst, dass man den ersten Teil gespielt haben sollte, denn die Geschehnisse und Entscheidungen aus dem Vorgänger wirken sich auf die Geschichte von Teil 2 aus. Wenn ihr den Season Pass von „Aus der Asche“ besitzt, dann habt ihr automatisch auch den zweiten und dritten Teil „Im Auge des Sturms“ sicher. Ihr erlebt also die ganze Geschichte von Die Säulen der Erde. Im dritten Teil werdet ihr übrigens erneut den Protagonisten wechseln, sodass ihr die Geschichte und den Bau der Kathedrale von drei verschiedenen Blickwinkeln aus erlebt. „Wer den Wind sät“ erscheint bereits im Dezember diesen Jahres, Teil 3 soll im ersten Quartal 2018 erscheinen.