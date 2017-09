Angeschaut: Playdius Indiegames Line-Up (gamescom 2017)

Wie soll man bei den ganzen Indiespielen, die gerade den Markt überschwemmen, eigentlich den Überblick behalten? Vor allem dann, wenn sich Publisher ganz auf Indiegames fokussieren. Wir waren beim neuen französischen Indiepublisher Playdius und haben uns ihr Line-Up präsentieren lassen. Eine Auswahl ihrer Titel stellen wir euch nun mal im Schnelldurchlauf vor.

Away

Away ist ein 1st-Person-Adventure, in dem ihr mittels Überredenskunst neue Freunde eurer Party hinzufügt. Ihr erkundet die Welt, kämpft in der Ego-Perspektive gegen zahlreiche Monster und findet immer mehr neue Mitglieder für eure Gruppe.

BAFL

BAFL steht für „Brakes Are For Losers“, also Bremsen sind für Verlierer und ist ein Top-Down Arcade-Racer. Wie der Name suggeriert, gibt es hier keine Bremsfunktion, und so fahrt ihr schnelle Rennen auf überschaubaren Strecken und müsst vor allem durch eure Lenk- und Driftkunst überzeugen. Crashes sind hier vorprogrammiert.

Dead in Vinland

Dead in Vinland ist ein Mix aus Survival, Adventure und Rollenspiel und spielt in der Ära der Wikinger. Ihr seid mit eurer Familie auf einer einsamen Insel gestrandet, müsst überleben, eure Camp organisieren, die Insel erkunden und sowohl mit anderen Menschen als auch mit mysteriösen Ereignissen wohlüberlegt umgehen.

Boiling Bolt

Boiling Bolt ist ein 2.5D-Bullet Hell Shooter. Hier gibt es nichts Überraschendes, ihr fliegt mit eurem Schiff durch die Level, weicht den gegnerischen Projektilen aus und ballert alles über den Haufen, was euch in die Quere kommt.

Hover: Revolt of Gamers

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Offline- und Online-Parcour-Multiplayertitel, in dem ihr eine Gruppe von Rebellen durch eine futuristische Stadt führt und gegen eine Diktatur ankämpft, indem ihr Pläne sabotiert, Zivilisten rettet und einen Weg zu einem Satelliten findet. Das Spiel überzeugt mit einem neonfarbenen Look und wurde stark von Jet Set Radio inspiriert.

Old School Musical

Hier haben wir ein Retro-Rhythmus-Spiel, in welchem wir einen kleinen Pixelcharakter durch die Level führen, indem wir die richtigen Tasten zur richtigen Zeit drücken. Das Spiel strotzt nur so vor Easter Eggs aller Art, von Half-Life über Zelda bis hin zu Double Dragon.

Pankapu

Bei Pankapu haben wir einen wunderschönen 2D-Plattformer mit rollenspielähnlichen Elementen. Wir haben drei Klassen zur Verfügung, einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen und einen Magier. Wir können ihre Fähigkeiten aufleveln und so gänzlich neue Skills erlernen.

Splasher

Unser Indiehit der gamescom, eine Mischung aus Super Meat Boy, Portal 2 und Splatoon. Diesen Titel haben wir uns ein wenig genauer angeschaut, das Angespielt dazu findet ihr hier.

Strikers Edge

Strikers Edge ist ein schnelles Arenaspiel mit Speerwurf. Jedes Team befindet sich auf seiner Hälfte des Spielfelds und muss Speere auf die andere Seite werfen, um die Gegner zu besiegen. Hier kommen unterschiedliche Attribute von Speeren zum Einsatz, manche Geschosse prallen von den Wänden ab, andere bewegen sich in Schlangenlinien, wiederum andere haben durchschlagende Stärken. Des Weiteren müssen Fallen in der Arena ausgewichen werden.

sU

Ein außergewöhnlicher Name für ein außergewöhnliches Spiel. In sU erscheinen und verschwinden Plattformen zufällig und ihr müsst darauf achten, nicht in den Abgrund zu fallen. Alles findet auf einem Bildschirm statt, gescrollt wird hier nicht. Nebenher müsst ihr auch noch einige Rätsel lösen, während ihr weiterhin auf eure Umgebung achten müsst.

Jengo

Ein Point’n’Click Adventure mit einer Menge schwarzem Humor und unzähligen Anspielungen auf die Videospielgeschichte. Ihr reist mit Protagonist Jeff durch verschiedene Universen und müsst Point’n’Click-typisch verzwickte Rätsel lösen, die nicht immer der Logik der realen Welt folgen.

Another Lost Phone: Lauras Story

Die Fortsetzung von A Normal Lost Phone, einem Mobile Game. Ihr müsst hier durch das Interface eines Smartphones wühlen, um Informationen über die Besitzerin des Handys, Laura, zu erhalten. Im Grunde schnüffelt ihr also im Telefon einer Fremden herum.

Noch viel mehr

Ihr seht schon, Playdius macht keine halben Sachen. Ihr Line-Up bietet noch viel mehr Spiele, als wir euch hier zeigen können. Die Zeit unseres Termins war nur begrenzt und der Katalog des französischen Publishers ist riesig. Sie haben auf jeden Fall etwas für jeden Geschmack, sodass jeder Indiegamer hier mindestens einen Titel finden sollte, der ihm zusagt.