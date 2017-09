Games Done Quick – Spontaner Stream für die Opfer von Hurrikan Harvey

Hurrikan Harvey hat den Menschen in Texas ganz schön zugesetzt und wie bei jeder großen Katastrophe ist die Hilfsbereitschaft der meisten Menschen immens. Auch die Jungs und Mädels von Games Done Quick wollen nicht tatenlos zuschauen und haben aus diesem Grund einen spontanen Wochenendstream gestartet, bei dem Spenden für die Opfer von Harvey gesammelt werden sollen.

Außerplanmäßiges Speedrunning

Normalerweise veranstaltet Games Done Quick nur zwei Events im Jahr, einmal Awesome Games Done Quick zum Anfang jeden Jahres und Summer Games Done Quick im Sommer jeden Jahres. Diese Events finden an einem Ort statt, an dem sich alle Teilnehmer versammeln und ihr jeweiligen Spiel so schnell wie möglich durchspielen. Beim aktuell stattfindenden Spontanevent, passenderweise Harvey Relief Done Quick genannt, blieb natürlich keine Zeit für Planung, um alle Speedrunner an einen Ort zu fliegen. So werden die Spiele jeweils aus den Wohnungen der Runner gestreamt. Alle Spenden, die während dieses Wochenendes gesammelt werden, gehen an die Houston Food Bank, welche die Opfer des Hurrikans mit notwendigen Nahrungsmitteln versorgt.

Quelle: GamesDoneQuick