Angespielt: LEGO Marvel Super Heroes 2 (gamescom 2017)

LEGO Marvel Super Heroes war mit einer der Launchtitel für die aktuelle Konsolengeneration. Seitdem sind vier Jahre vergangen, das Marvel-Universum wurde durch diverse Filme und Serien erweitert und die LEGO-Spiele wurden immer populärer. Grund genug also für das Team hinter TT Games einen Nachfolger zu den Super Heroes herauszubringen. Dieses Mal nur noch gigantischer als jemals in einem LEGO-Spiel zuvor. Warum LEGO Marvel Super Heroes 2 das ultimative Spiel für alle Marvel-Fans werden wird, verrät unser Angespielt von der gamescom 2017.

Von Fans für Fans

Der erste Teil war bereits ein Riesenerfolg und an diesem möchten die Entwickler anknüpfen. Dies merkt man auch bereits im Charaktermenü. Im zweiten Teil der Reihe stehen euch unglaublich viele verschiedene Superhelden zur Verfügung, die man entweder genaustens kennt oder zumindest schon einmal als Marvel-Fan gehört hat. Ja, auch die Guardians of the Galaxy haben ihren ersten LEGO-Auftritt. Zudem soll es mehrere Variationen eines jeden Charakters geben. Aber auch viele Unbekannte finden ihren Platz in der riesen Spielwiese. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt: Mittlerweile LEGO-typisch gibt es auch bei den Super Heroes eine große Open-World, von der man jeglichen Auftrag erreichen kann. Diese Welt ist in verschiedene Orte des Marvel-Universums aufgeteilt. Von Asgard über New York bis Wakanda ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Welt soll vom Spieler erkundet werden, da es an jeder Ecke ein Feuerwerk der Überraschungen auf einen wartet. Man merkte anhand der Präsentation bereits, dass die Entwickler ein Spiel von Fans für Fans erschaffen haben und dabei keine Träne von Vergeudung verloren, überall sollen Easter-Eggs die Welt noch aufregender gestalten. Für die Fans nicht ganz unerheblich: Alle Ereignisse spielen auf dem Stand vom dritten Thor-Film aus dem Marvel Cinematic Universe.

Der Feuerteufel schlägt zu

Die Hands-on-Demo hat uns direkt in einen Bosskampf geworfen, der es in sich hat. Ein Tutorial stand in der Demo leider nicht zur Verfügung, weshalb die Entwickler vor dem Anspielen genau erklärten, wann wir für welche Aktion welchen Helden spielen müssen. Der Bosskampf stammt aus dem siebten Level und heißt Surtur. Um diesen zu besiegen, sind verschiedene Vorgehensweisen erforderlich. Zum einen benötigen wir die Wasserkatapulte, Lokis Eisfähigkeit zum Löschen einiger Bauteile, eine elektrische Aufladung von Thors Hammer und Captain Americas Schild, um den Schurken zu besiegen. Bereits in dieser Mission wird klar, nur wer die Superhelden zum richtigen Zeitpunkt richtig einsetzt, wird Erfolg haben. Stures draufkloppen bringt leider gar nichts. Das Kampfsystem ist sehr dynamisch und die Bossgegner passen sich dem eigenen Verhalten an. Somit wird es während eines Kampfes immer schwerer, den Gegner zu besiegen. Eine tolle, fordernde Idee, die sicherlich auch auf Dauer den Spieler mehr fordern wird. Die einstige LEGO-Grafik ist zwar noch immer vorhanden, trotzdem sticht der leichte Hauch vom Comic etwas durch. Dies ist aber gar nicht schlimm, denn schließlich handelt es sich hierbei um eine Comic-Adaption eines bekannten Franchise. Ein entsprechendes Tutorial wird es im fertigen Spiel hoffentlich geben, da es sonst sehr schnell zu Frust sorgen könnte.