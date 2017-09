Battlefield 1 – Releasetermin des zweiten DLCs bekannt gegeben

Fans des 1.WK Shooters können den Release des zweiten DLC’s „In the Name of the Tsar“ kaum abwarten. Neben neuen Waffen, Fahrzeugen und Maps wird es mit Supply Drops auch einen neuen Multiplayermodus geben. Doch bislang war nur klar, dass die Erweiterung im September erscheint. Wann genau im September wurde hingegen nie genannt. Bis jetzt, denn DICE hat nun den Releasetermin des zweiten DLCs bekannt gegeben. Demnach wird dieser am 5. September für alle Premiummitglieder erscheinen. Alle anderen können diesen zwei Wochen später in den jeweiligen Stores erwerben.

Battlefield 1 Revolution Official Trailer

Quelle: YouTube (Battlefield)