Angespielt: Dragonball FighterZ (gamescom 2017)

Die Faszination von Dragonball ist groß, sowohl durch Nostalgie aufgrund der alten Serien, als auch die aktuellen Folgen aus Dragonball Super machen Fans von Son Goku und Co. Glücklich. Natürlich sind bei solch einem Action Shonen-Anime die dazu passenden Kampfspiele nicht fern und nun kommt mit Dragonball FighterZ ein 2D-Prügler heraus, der die Action der Vorlage perfekt einfangen und für spannende Kämpfe sorgen möchte. Ob dies gelingt, haben wir uns auf der gamescom für euch angeschaut.

Auf’s Maul mit den Z-Kämpfern

Das Roster in Dragonball FighterZ ist relativ beschaulich. Nur die bekanntesten Charaktere sind auswählbar, doch es werden immer neue Kämpfer dazustoßen. Auf der gamescom wurden gleich drei neue Kämpfer präsentiert, von denen in den bisherigen Trailern noch nicht so viel zu sehen war. Da ist zunächst einmal Krillin, welcher zwar in der Fangemeinde oft zum Gespött wird, sich im Spiel jedoch auch gegen die mächtigen Saiyajins behaupten kann. Seine Spezialfähigkeit ist die Verwendung einer Senzu-Bohne, welche nicht nur ihn heilen kann, sondern alternativ auch ein Teammitglied auf der Bank. In Dragonball FighterZ wird nämlich im Normalfall 3 gegen 3 gekämpft und ihr könnt eure Kämpfer beliebig auswechseln. Ebenfalls mit von der Partie ist C18 und ihre Besonderheit besteht darin, dass sie nur an der Seite ihres Bruders C17 kämpft. Man mag nun meinen, zwei Kämpfer gleichzeitig zu spielen sei ein Vorteil, doch C17 schreitet nur in speziellen Situationen ein und C18 spielt sich auch ganz normal, so wie die anderen Kämpfer auch. Dann wurden noch Son Goku und Vegeta als neue Charaktere präsentiert. Dies mag nun für den ein oder anderen überraschend wirken, jedoch handelt es sich um die beiden in Form eines Super Saiyajin Blue. Anstatt es zu einer Ingame-Verwandlung zu machen, wurden diese Formen aus Dragonball Super als eigenständige Charaktere entwickelt. Super Saiyajin Blue Vegeta und Goku haben verdammt starke Angriffe und können als einzige Charaktere die komplett aufgeladene Powerleiste verwenden. Super Saiyajin Blue Vegeta und Super Saiyjin Blue Goku sind als Vorbestellerbonus direkt im Spiel, können aber auch später heruntergeladen werden.

Schnelle Fäuste

Dragonball FighterZ ist ein extrem schnelles Kampfspiel. Beim Thema Dragonball ist Action ja natürlich angesagt, aber bei der Geschwindigkeit, mit der die Fäuste über den Bildschirm fliegen, wird diese nochmal extrem multipliziert. Entwickelt wird das Spiel von Arc System Works und diese kennen sich mit 2D-Anime-Kampfspielen aus. Sie sind unter anderem für die Blaz Blue Reihe verantwortlich. Die Kombos, sofern man sie denn verinnerlicht, gehen schnell und flüssig von der Hand und so werden Profis keine Mühe haben, sich durch die Gegner zu kombinieren. Wer schon mal ein Dragonball-Kampfspiel gespielt hat, der wird die Grundmerkmale kennen. Leichte Angriffe, schwere Angriffe, Ki aufladen, etc. Hier wird nicht experimentiert, es ist purer Kampfspaß. Auch Leute, die nicht gerade Dragonballfans sind, aber auf actionreiche Kampfspiele stehen, können hier überzeugt werden.

Eine neue Geschichte

Uns wurden zwei neue Modi präsentiert, die ihr in Dragonball FighterZ spielen könnt. Zunächst einmal der 6-Spieler-Modus, den ihr über die Online-Lobby erreichen könnt. In der Lobby selbst kommuniziert ihr mit Stickern, welche ihr im Laufe des Spiels sammelt. Diese könnt ihr auch während der Kämpfe benutzen, um euch mit euren Mitstreitern zu verständigen. Jawohl, ihr habt richtig gelesen, es wird Mitstreiter geben. Im 6-Spieler-Modus kämpfen 6 Leute online jeweils in Dreierteams gegeneinander. Ihr steuert nur einen Charakter und wenn ihr die Kampfarena verlasst, übernimmt ein Teammitglied für euch. Hier ist gute Koordination und Teamwork gefragt. Ebenfalls wird es einen Storymodus geben. Anders als in anderen Anime-Kampfspielen wird hier nicht die Geschichte aus der Serie wiedergekäut, sondern eine komplett neue Saga erzählt. Viel wurde nicht verraten, denn es will ja niemand gespoilert werden. Im Teaser waren jedoch böse Doppelgänger unserer Helden zu sehen und C16, der im Anime eher eine Nebenrolle spielt, wird eine wichtige Position in dieser Story annehmen. Erzählt wird sie übrigens in animierten Zwischensequenzen, es wird also keine Standbilder mit Textboxen geben.