Sonic Forces – Release und Boni preisgegeben

Mit Sonic Forces erscheint ein weiterer Titel mit dem blauen Igel für die Nintendo Switch. Nun wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von Sonic das Releasedatum für das Spiel verraten: Nicht einmal mehr drei Monate müssen Fans warten, dann dürfen sie wieder mit ihrem Lieblingsigel durch die Level flitzen.

Sonic Forces arrives Nov. 7! The physical Bonus edition is available now for Pre-Order, and includes a controller skin + SEGA/Atlus outfits! pic.twitter.com/04dwUFcEq4

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) August 31, 2017