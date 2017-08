In seinem Nindies Showcase präsentierte Nintendo eine Palette an neuen Indie-Titeln, die es in diesem Sommer oder auch erst nächstes Jahr auf die Nintendo Switch schaffen sollen. Falls ihr die Präsentation verpasst habt, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen noch einmal einen zusammenfassenden Trailer über die Indie-Spiele ansehen. Interessante Titel waren Spiele wie SteamWorld Dig 2, Super Meat Boy Forever und Shovel Knight: King of Cards.

Quelle: Nintendo (via Youtube)