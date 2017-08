Destiny 2 – Live Action Trailer veröffentlicht

Nächste Woche ist es soweit und Destiny 2 wird sich auf den Konsolen ausbreiten. Wir werden es dann mit Ghaul aufnehmen und uns unser Licht zurückholen. Der neu veröffentlichte Live Action Trailer gibt uns jetzt auch ein gutes Motto für unseren Kampf.

Das Motte für Destiny 2 ist „Do it for the puppies!“

Der Trailer zeigt stylische Live Action zu dem Song Sabotage von den Beastie Boys. Schnallt euch also an und zieht euch den Trailer rein. Am 6. September geht es auf in den Kampf gegen die Cabal und die Rettung der Menschheit und unseren Loot. Do it for the puppies!!!!

Quelle: PlayStation (via Youtube)