Ein Monat nähert sich dem Ende und ein neuer steht vor der Tür. Es ist also Zeit für das neue Playstation Plus Lineup für September. Und diesmal erwarten euch Jump’n’Runs, RPGs und Action. Sichert euch also noch die aktuellen Titel bevor die nächste Welle anrollt.

Playstation Plus September 2017

Child of Light (PS4)

Hatoful Boyfriend (PS4 & PS Vita)

inFAMOUS: Second Son (PS4)

We Are Doomed (PS4 & PS Vita)

Bonusspiel bis 23. Oktober: That’s You (PS4)

Quelle: PlayStation Blog