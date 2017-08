No More Heroes: Travis Strikes Again – Neuer Teil des Gemetzels kommt auf die Switch

No More Heroes 1 und 2 sind mitunter die beliebtesten Titel auf der Wii, und dies nicht zu Unrecht. Der abgefahrene Stil, das actionreiche und extrem blutige Gameplay, und mit Travis Touchdown einer der sympatischsten Protagonisten der Videospielgeschichte. Nicht umsonst warten Fans seit Ewigkeiten, genauer gesagt seit sieben Jahren, auf einen Nachfolger. Und nun wurde per Trailer ein neuer Teil für die Nintendo Switch angekündigt.

Travis ist wieder da

Nun hat die Warterei also endlich ein Ende, und Fans von No More Heroes können im neuen Teil „Travis Strikes Again“ wieder mit Laserschwertern umherschnetzeln. Der Trailer ist nicht besonders vielsagen, aber er bestätigt, dass sich am Stil und am Humor der Vorgänger wenig geändert hat. Travis sitzt in seinem Trailer und zockt Hotline Miami (Pluspunkt), als er einen ungebetenen Gast bekommt. Doch diesem entledigt er sich recht schnell, natürlich mit Hilfe seines Laserschwerts. No More Hereos: Travis Strikes Again erscheint exklusiv für die Nintendo Switch.

Quelle: GameXplain via Youtube