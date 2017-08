Gear.Club Unlimited – Realistischer Rennsport auf der Switch

In Mario Kart 8 Deluxe kann man sich auf der Nintendo Switch bereits spannende Rennen leisten, doch einen realistischen Racer ohne Items und Fantasiestrecken gibt es bislang noch nicht für die Handheldkonsole. Mit Gear.Club Unlimited soll sich das ändern, anstatt in bunten Karts messt ihr euch in den angesagtesten Rennautos auf diversen Strecken. Ein erster Trailer zeigt schon einmal, was Rennspielfans auf der Switch erwarten können.

Spannende Rennen in deiner Hand

Gear.Club Unlimited bietet eine Vielzahl an Fahrzeugen, in denen ihr an Rennen teilnehmen könnt. Die ersten 16 dieser Fahrzeuge sind bereits bekannt:

• AC 378 GT Z

• Alfa Romeo 4C

• Alfa Romeo 8C Competizione

• Bugatti Veyron GrandSport

• Chevrolet Camaro 1LS

• Chevrolet Corvette Stingray

• Dodge Challenger RT/Scat Pack

• Jaguar F-Type R AWD

• Mercedes-AMG C63 S

• Mercedes-AMG GT S

• Mercedes-AMG SLS Black Series

• Nissan 370Z

• Nissan GTR

• Pagani Huayra Roadster

• Ruf RT12 R

• Ruf CTR 3

Auch über die Spielmodi ist ein wenig bekannt. Im Derby-Modus fahrt ihr gegen 7 Kontrahenten, im Ralley-Modus liefert ihr euch staubige Offroad-Rennen. Und einen Time Trial-Modus wird es natürlich auch geben. Gear.Club Unlimited erscheint am 01. Dezember für die Switch.

Quelle: Microids via Youtube / allgamesdelta