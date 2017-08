The Inpatient – Releasedatum zum VR-Prequel von Until Dawn bestätigt

Freunde des gepflegeten Horrors können sich, sofern sie im Besitz des Playstation VR sind, bald über The Inpatient freuen. Das Spiel ist ein Prequel und erzählt die Vorgeschichte zu Until Dawn. The Inpatient wird von Supermassive Games entwickelt und ist einer von zwei VR-Titeln, die von der britischen Softwareschmiede exklusiv für die PlayStation veröffentlicht werden.

Was ist passiert und wo bin ich?

The Inpatient spielt im Blackwood Pines Sanatorium, etwa in den frühern 50ern des letzten Jahrhunderts. Der Protagonist erwacht in der Anstalt und hat sein Gedächtnis verloren. Nun muss der Protagonist herausfinden, was passiert ist und stößt dabei auf eine düstere Verschwörung. The Inpatient erscheint am 22. November 2017 exklusiv für die PlayStation. Hier noch der Trailer.

Quelle: Sony (via Youtube)