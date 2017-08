Playstation VR – Preissenkung in Aussicht?

Das VR-Zeitalter hat zwar bereits begonnen, doch so recht etablieren konnte sich Virtual Reality bisher noch nicht. Was zum einen an der bisher etwas schwachen Softwareauswahl, jedoch wohl eher zum anderen an den doch recht hohen Anschaffungskosten. Playstation VR schlägt da nämlich mit 400 € zu buche. Ist aber auch die günstigste VR-Variante, welche zur Zeit auf dem Markt ist.

Playstation VR bald in allen Wohnzimmern?

Wie Sony nun bekannt gegeben hat, soll der Preis für Playstation VR etwas gesenkt werden. Allerdings ist vorerst nur die USA von dieser Preissenkung betroffen. Dort wird das Bundle mit Kamera, welche auch benötigt wird, für 399 $ angeboten. Für 449 $ bekommt man noch die Motion Controller und die VR-Spielesammlung Playstation VR Worlds mit dazu. Allerdings bietet Amazon seit einiger Zeit Playstation VR für 350 €, die Kamera für ca. 48 € an. Das große Bundle ist bei uns für ca. 494 € bestellbar. Ob und wann ein günstigeres Bundle auch nach Europa kommt ist nicht bekannt.

Quelle: Playstation.com