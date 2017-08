Nindies Showcase – Video-Präsentation über Indie-Line-Up der Switch

Nintendo hat für den morgigen Mittwoch eine neue Video-Präsentation für die Switch angekündigt. Der Schwerpunkt der Präsentation wird das kommende Indie-Spiele Line-Up sein. Am morgigen Mittwochabend um 19:00 deutscher Zeit wird der Stream starten. Unter dem folgenden Link via Youtube könnt ihr euch zu genannter Zeit den Stream ansehen:

Zum Inhalt hat Nintendo noch nichts verraten, allerdings dürften wir uns auf einige Neuankündigungen freuen und auf viele Releasetermine hoffen. Seid also gespannt und schaltet morgen den Stream ein.

Catch a new Nindies Showcase video presentation on 8/30 at 10am PT highlighting multiple indie games coming to #NintendoSwitch. pic.twitter.com/hFRJ7AqNJ2

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 28, 2017