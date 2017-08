Bravo Team – VR-Coop-Shooter erscheint noch 2017

Die Jungs und Mädels von Supermassive Games sind in letzter Zeit sehr beschäftigt. Neben The Inpatient (näheres dazu hier), arbeiten die Programmierer auch noch an einem neuen VR-Coop-Shooter mit dem Namen Bravo Team.

Geladen und entsichert!

In Bravo Team spielt man einen Soldaten, der gemeinsam mit einem Kamerad von Feinden umzingelt ist. Die Situation scheint Aussichtslos zu sein. Doch wer einen kühlen Kopf bewahrt hat eine Chance zu überleben. Zur Auswahl stehen eine Menge Schießeisen. Unter anderem dürft ihr euch mit Sturmgrwehr, Schrotflinten, Pistolen und so weiter gekonnt zur Wehr setzen. Bravo Team besticht durch gute Aim-Mechaniken und ist komplett für Sonys Ami Controller zugeschnitten. Die VR-Ballerorgie erscheint am 06. Dezember 2017 Playstation Exklusiv.

Quelle: PlayStation (via Youtube)