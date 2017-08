Divinity: Original Sin 2 – Neuer Trailer zeigt das finale Spiel

Das Entwicklerstudio Larian Studios hat heute einen neuen Trailer für das RPG Divinity: Original Sin 2 veröffentlicht. In diesem sind die finale Optik des Spiels sowie noch nicht gezeigte Charakter-Designs zu sehen, die uns zum Launch im kommenden Monat erwarten werden.

Ein weiteres wichtiges Detail im Trailer ist die Vorstellung des untoten Charakters, der sechste und letzte Origin-Story-Charakter, der bisher noch nicht enthüllt wurde. Zudem sind eine detailreiche und beeindruckende Welt, abwechslungsreiche Charaktere und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine tiefgreifende Rollenspiel-Erfahrung, ein komplexes rundenbasiertes Kampfsystem und vieles mehr zu sehen.

Divinity: Original Sin 2 ist ein Fantasy-RPG, das bis zu vier Spielern gleichzeitig eine verzweigte Geschichte präsentiert, in der es gilt die Welt von Rivellon zu retten. Das tiefgreifende, rundenbasierte Kampfsystem und die fortschrittliche KI bieten Veteranen der Reihe eine Herausforderung, während Rollenspieler hier, fast wie in einem klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel, die Freiheit besitzen, zu improvisieren, experimentieren und die traditionellen Videospielregeln neu auszulegen. Mit sechs Origin-Charakteren, deren unverwechselbare Hintergrundgeschichten die Spieler erkunden können, einem klassenlosen Charakter-Entwicklungssystem mit mehr als 200 Basisfähigkeiten und -zaubersprüchen sowie einer enormen Weltkarte voller Abenteuer und Geheimnisse werden Spieler in Divinity: Original Sin 2 im ersten Durchlauf nur an der Oberfläche des Spiels kratzen.