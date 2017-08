Bethesda – Game of Thrones Spiel in der Mache?

Seit gestern Abend ist die siebte Staffel der beliebten Fantasyreihe Game of Thrones vorbei. Doch das Franchise wird wohl auch in Zukunft weiter gehen. Denn im nächsten Jahr wird die letzte Staffel erscheinen. Nicht nur das, denn anscheinend arbeitet der Skyrim und Fallout 4 Entwickler Bethesda an einem Game of Thrones Spiel. Denn beim US Händler Target ist eine Webseite bzw. Produktseite erschienen, was darauf schließen lässt. Auf der noch einsehbare Seite steht lediglich „Bethesda – Game of Thrones“, allerdings fehlt eine Beschreibung oder sonstige Informationen zu Plattform oder weiteres. Im Vorfeld hat Bethesda Sprecher Pete Hines eine Aussage getätigt, dass man derzeit an zwei großen Triple A Produktionen arbeite. Eines davon soll Starfield, ein mysteriöses Sci-Fi Project sein, somit könnte sich das zweite Spiel um ein Game of Thrones Spiel handeln.

Quelle: target.com