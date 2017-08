WoW Legion – Erhöhung der max. Gegenstandstufen

Mit Patch 7.3 gibt es nicht nur neue Raids, Instanzen, Reittiere uvm. sondern mal wieder eine Erhöhung der maximalen Gegenstandstufe. Diese Änderung wird allerdings erst mit Eröffnung des neuen Schlachtzuges „Antorus, der Brennende Thron“ wirksam. Das bedeutet also, dass sowohl die Gegenstandstufe von Legendaries angehoben wird, als auch das maximale Level der Ausrüstung die es in Weltquests, Instanzen und Co zu erbeuten gibt.

Legenderies erhalten die neue Maximalstufe von 1.000 – Diese werden damit die mächtigsten Gegenstände sein, die es in Legion geben wird.

Die Maximalstufe für alle anderen Rüstungsteile liegt dann bei 985 – Dabei handelt es sich um hochgeproccte „titangeschmiedete Gegenstände.

Ob es wie bei den Legendaries zuvor wieder eine Questreihe zur Aufwertung der Legendaries geben wird, ist bisher nicht bekannt. Da es aber bei allen anderen Updates schon durch eine Questreihe durchgeführt wurde, kann man wohl vermuten dass dieses System beibehalten wird. Laut Blizzard handelt es sich bei der Gegenstandstufen-Erhöhung mit Patch 7.3 um die letzte Erhöhung und dies bestätigt die Vermutungen, dass dieser Patch wohl das letzte große Content Update sein dürfte. Was nicht bedeutet dass es nicht auch weiterhin kleinere Story Updates geben könnte.

