Overwatch – D.Va wird überarbeitet

Die Entwickler von Overwatch sind sehr fleißig unterwegs, denn zur Zeit haben zahlreiche Champions eine Änderung oder gar Überarbeitung erhalten. So auch die aktuell starke und man könnte sogar sagen dominierende D.Va, denn vor allem ihre Fähigkeit Defensivmatrix ist zur Zeit der Entscheidende Faktor wieso D.Va so oft gewählt wird. Die Entwickler, ebenso wie viele Spieler empfanden den so entstanden Spielstil „D.Va lediglich als Barriere“ zu nutzen als zu langweilig. So hat sich Principal Designer Geoff Goodman im offiziellen Forum zu der aktuellen Spielsituation von D.Va geäußert und verraten das intern bereits an einem Rework des Champions gearbeitet wird. So gab er unter anderem folgende Fähigkeits-Änderungen bekannt:

Die aktive Zeit der Fähigkeit Defensivmatrix wird um 50% reduziert, das bedeutet das sie nun doppels so schnell aufgebraucht ist.

D.Va kann bei der Nutzung ihres Boosters nun ihre Waffen abfeuern.

nun ihre Waffen abfeuern. Neue Fähigkeit: Mikroraketen – D.Va feuert eine lange Salve aus Raketen ab, welche beim Einschlag explodieren und in einem „kleinen“ Radius herum Schaden verursachen. Die neue Fähigkeit kann jederzeit genutzt werden, wenn andere Fähigkeiten aktiv sind und auch während D.Va mit ihren Waffen schießt.

Man wollte mit diesen Änderung lediglich D.Vas Defensivmatrix abschwächen und nicht den Champion ansich. Mit den Mikroraketen sollen sich interessante und neue Spielmöglichkeiten ergeben. Die Änderungen sollen es den Spielern erlauben den Champion aggressiver zu spielen. Da es sich bei diesen Angaben bisher nur um Interne Änderungen und Ideen handelt, kann es durchaus sein, dass sich an den Angaben bis zum endgültigen Rework noch etwas ändert.

