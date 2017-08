WoW – Cinematic zu „Schatten von Argus“ und Release-Datum

Auch für die Fans von World of Warcraft hatte die Gamescom 2017 einiges zu bieten. Game Director Ion Hazzikostas morderierte die Show beim World of Warcraft Stand von Blizzard und zählte dabei alle wichtigen Features von Argus auf. Das Highlight war wohl die Bekanntmachung des Release-Termins von Patch 7.3. Demnach wird der Patch, der den Namen „Schatten von Argus“ trägt bereits in einer Woche, genau genommen am 30. August 2017 in Europ erscheinen. In Amerika geht der Patch wie gewohnt einige Stunden früher online.

Jagt… die… LEGION!

Zusätzlich gab Hazzikostas bekannt dass die Spieler mit erscheinen des Patches eine ganze Reihe von bombastischen Ingame-Cinematics erwartet. Diese Videos werden die Geschichte von Argus aufgreifen und uns in typischer Blizzard Manier die emotionalen und mitreißenden Geschichten und Wendungen näher bringen. Natürlich lässt Hazzikostas seinen Worten Taten folgen und präsentierte daraufhin den ersten Cinematic Trailer der sich um den Aufbruch nach Argus dreht.

Wie auch den bei Patches zuvor, wird der neue Schlachtzug „Antorus, der Brennende Thron“ nicht zeitgleich mit dem Patch eröffnet. Zunächst gibt es noch zahlreiche Kampagnen und Quests auf Argus zu Erfüllen bevor die Helden Azeroth Antorus betreten können.

