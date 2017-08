Overwatch – Neues Cinematic „Wintererwachen“ mit Mei

Auch dieses Jahr veröffentlichte Blizzard auf der Gamescom ein neues Cinematic, dieses mal steht Mei im Focus und erzählt uns ihre Geschichte und diese ist leider alles andere als glücklich. Mei und ihr Forschungsteam befinden sich in einem riesigen Wintersturm, daher wird beschlossen das Team für einige Stunden in einen Kälteschlaf zu versetzen um so kostbare Stunden Energie zu sparen und den Sturm abzuwarten. Als Mei dann schließlich erwacht muss sie feststellen, dass sie nicht nur einige Stunden im Kälteschlaf verbracht hat, sondern ganze 9 Jahre! Doch es kommt viel schlimmer und Mei und ihr Roboter „Flöckchen“ werden im Verlauf des Videos vor eine schier unüberwindbare Aufgabe gestellt – doch seht am besten selbst:

Quelle: playoverwatch