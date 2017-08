Media Markt Angebot – Neue 3 für 49 Aktion steht an

Es gibt bald ein neues Media Markt Angebot für Spiele und Konsolen. Es gibt wieder einmal die Gelegenheit eure Spielesammlung zu erweitern oder eine neue Konsole neben den Fernseher zu stellen.

Media Markt Angebot mit großen Rabatten

Insgesamt erwarten euch drei Angebote. Eine 3 für 49€ und eine 3 für 79€ Aktion auf ausgewählte Spiele (PS4, Xbox One, PC) wartet auf euch. Wer zudem vielleicht auch noch seine PS4 upgrade will, kann 2 PS4 Pros zum Preis von 598€ kaufen und so gegenüber dem Einzelpreis von aktuell 395€, noch 192€ sparen. Ab dem 30.08. etwas 20 Uhr sollen die Angebote online verfügbar sein. Ab Donnerstag sollen auch Filialen in ganz Deutschland die Angebote bereithalten.

Quelle: bluray-dealz.de