Danganronpa V3 Killing Harmony – Demo ab heute im PSN

Monokuma bereitet sich auf seine Rückkehr vor. Ab heute könnt ihr die Demo zu Danganronpa V3 Killing Harmony für PS4 und PS Vita im PSN finden.Verschafft euch einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Titel.

Danganronpa V3 Killing Harmony Demo verfügbar

Ihr könnt euch mit der Demo einen ersten Eindruck über die neuen 16 Charaktere verschaffen. Eingesperrt in eine Schule beginnt das mörderische Spiel von Monokuma erneut. Wer stirbt und wer tötet und noch viel wichtiger, könnt ihr die Mörder entlarven. All diese Fragen werden dann final am 29. September beantwortet, wenn das Spiel offiziell für PS4 und PS Vita erscheint.

Quelle: Playstation Store