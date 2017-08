Final Fantasy XV – Crossoveraktion mit Assassin’s Creed Origins

Crossovers in Videospielen tauchen immer wieder mal auf. Meist auch sehr erfolgreich, wie es zum Beispiel bei Kingdom Hearts der Fall ist. Ein neues Crossover, bei dem Square Enix auch wieder verantwortlich zeichnet, wurde jetzt bekannt gegeben.

Final Fantasy XV meets Assassin’s Creed Origins

Es handelt sich allerdings nicht um ein komplett neues Spiel, wie seinerzeit bei Kingdom Hearts. In Kooperation mit Ubisoft startet ab dem 30. August ein Crossover-Event der beiden Triple A Titel. Wer an diesem Tag in Final Fantasy XV noch ein Dream Egg aus dem Moogle Carnival Event besitzt, der wird ein Assassin’s Creed-Outfit für den Hauptprotagonisten Noctris erhalten. Ab dem 31. August wird dann ein kostenloser DLC verfügbar sein, welcher die Stadt Lestallum Mitt Assassinen Bannern und Symbolen schmückt. Dazu gibts natürlich auch passende Aktivitäten, Items und Features. Des weiteren wird Noctris auch mit einigen Assassinenfertigkeiten ausgestattet. Hier das Video zur Promo-Aktion.

