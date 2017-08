Atlus – Publisher eröffnet Zweigstelle in London

In Zukunft wird der Persona Publisher Atlus einen stärkeren Auftritt in Europa haben. Der Publisher hat angekündigt, ein Team in London zu etablieren um in Folge den Vertrieb der eigenen Titel zu übernehmen.

Atlus erobert Europa

In Folge der Übernahme durch Sega, werden Mitarbeiter bald von London aus operieren. Ziel soll es dabei sein Special Editions und weitere Produkte auch hier den Fans anbieten zu können. Koch Media wird also zukünftig nicht mehr den Vertrieb für Europa übernehmen. Titel wie die neuen Persona Dancing Games könnten wohl mit zu den ersten Titeln zählen, die hier direkt vertrieben werden.

Quelle: gamesindustry.biz