Tokyo Tattoo Girls – Vita Titel bekommt Release Termin

Neben Demon Gaze II hat auch Tokyo Tattoo Girls heute einen Release Termin für Deutschland bekommen. Damit wird es im November einen weiteren Titel für Vita Fans geben. Dann macht schon mal die Tätowiernadel bereit.

Tokyo Tattoo Girls kommt nach Deutschland

In diesem Strategietitel müsst ihr die 23 Bezirke Tokios einnehmen um der Region zu entkommen. Dabei wird jeder Bezirk von einer mächtigen Gruppe names Kumi. Um diese zu bekämpfen müsst ihr euch mit einigen jungen Damen verbünden, die mithilfe magischer Tattoos für euch kämpfen. Ihr müsst euch Teams unterschiedlicher Mädchen zusammenstellen um strategische Vorteile in den Kämpfen nutzen zu können. Am 17. November soll der Titel für Playstation Vita und PC erscheinen.

