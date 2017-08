Lange hat es gedauert und jetzt ist es soweit. Playstation Now, der Game Streaming Dienst von Sony ist seit heute am Start. Seid ihr heiß auf den Dienst könnt ihr ihn antesten.

Playstation Now ab heute in Deutschland verfügbar

Nachdem Sony damals den Streaming Dienst Gaikai gekauft und einen eigenen Dienst angekündigt hatte, wurde es schnell ruhig. Nach einigen vereinzelten Launches in verschiedenen Regionen ist jetzt auch Deutschland an der Reihe. Auf PS4 und PC könnt ihr ab heute PS4 und PS3 Spiele streamen. Zum Start könnt ihr einen Testmonat in Anspruch nehmen, danach kostet euch der Dienst 16,99€ pro Monat. Als Minimum verlangt der Service eine stabile 5 MBit Leitung, die beste Leistung bekommt ihr ab 12 MBit aufwärts.

Quelle: Playstation Blog