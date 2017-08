Final Fantasy XV – Bald auch für Nintendo Switch?

Final Fantasy XV erfreut sich großer Beliebtheit auf PS4 und Xbox One. Doch PC Spieler standen dabei bisher leider noch aussen vor. Ob eine PC-Version erscheint stand bisweilen noch in den Sternen. Allerdings haben die Damen und Herren von Square Enix vor kurzem bekannt gegeben, das sie an einer PC-Umsetzung arbeiten.

Folgt nach der PC-Version auch eine für die Nintendo Switch?

Die Entwickler gaben auch, das es im Herbst eine Mobile-Version von Final Fantasy XV geben wird. Diese wird für iOS, Android und Windows 10 entwickelt und umfasst 10 Episoden. Des weiteren sprach Square Enix davon, dass sie an einer bestimmten Plattform noch interessiert wären, auf der sie noch gerne Final Fantasy XV sehen würden. In anbetracht der aktuellen Lage kann es sich eigentlich nur noch um Nintendos Switch handeln. Wir sind gespannt!

Quelle: Geek Culture Podcast