Brink – Ab sofort kostenlos auf Steam!

2011 brachten Splash Damage und Bethesda den postapokalyptischen Coop-Shooter Brink für PC, PS3, und Xbox 360 auf den Markt. Der Titel wurde von der Presse regelrecht gefeiert und konnte eigentlich auch durch ein tolles Setting und klasse Gameplay überzeugen.

Eine unterschätzte Perle der Shooter-Szene

Doch leider hatten es Multiplayer Shooter zu der Zeit nicht gerade einfach. Die Konkurenz war viel zu Stark. Neben Call of Duty und Battlefield zu bestehen war fast unmöglich. Es geschah leider viel zu oft, das eigentlich gute Spiele nicht den erhofften Erfolg hatten und so sang- und klanglos untergingen. So passierte es leider auch Brink. Sicherlich hat das Spiel auch heute noch seine treue Fanbase und das auch zurecht. Doch dank Steam hat man jetzt die Gelegenheit, Brink kostenlos zu spielen und sich selber ein Bild von dieser virtuellen Perle zu machen!

Quelle: Bethesda via Youtube