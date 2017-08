Senran Kagura Peach Beach Splash – PS4 exklusiv

Heute haben Xseed Games einen Release Termin für Senran Kagura Peach Beach Splash bekannt gegeben. Das Spiel wird es leider nicht mehr rechtzeitig für einen Sommer Release schaffen, sondern im September erscheinen.

Senran Kagura Peach Beach Splash erscheint exklusiv für PS4

Der neue Third Person Shooter in der Senran Reihe erscheint am 22. September für PS4. Neben der bereits bekannten “No Shirt, No Shoes, All Service” Edition wird es auch eine digitale Sexy Soaker Edition geben. Diese Version könnt ihr sogar bereits vorbestellen. Darin enthalten sind folgende Inhalte:

Peach Beach Splash (PlayStation 4 Game)

Peach Beach Splash Soundtrack App

Summer Camisole Outfit

Beach Beach Splash DLC Pack

PEACH Theme

BEACH Theme

Quelle: Dualshockers