Rogue Islands – Release im September

Der Voxel-Shooter „Rogue Islands“ ist noch in der Early Access Phase. Allerdings nicht mehr lange. Wie Entwickler Big Fat Alien und der Publisher Keystone Games verlauten ließen, soll die Early Acces Phase bald enden. Dann wird der Shooter bei Steam erhältlich sein und für ca. 20 € zu kaufen sein.

Zocken und dabei anderen Menschen helfen!

Wie die Entwickler und Publisher bekannt gaben, soll ein Großteil des Erlöses todkranken und schwerstbehinderten Kindern zu Gute kommen! „Rogue Islands“ ist ein schneller, actionreicher Shooter, der in Sachen Grafik sowie Gameplay stark an Minecraft erinnert. Neben dem ballern muss man auch auf seine Ressourcen achten. Ab dem 12. September soll „Rogue Islands“ dann via Steam für ca. 20 € zu erwerben sein

Quelle: Steam via Youtube