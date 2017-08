Nintendo 3DS XL – SNES Edition vorgestellt

Nintendo ist nicht müde neue Versionen seiner Handhelds zu veröffentlichen. Da die SNES Classic Mini Konsole schon heiß erwartet wird folgt jetzt eine passende Version des Nintendo 3DS XL.

Nintendo 3DS XL im SNES Design vorgestellt

Via Twitter hat Nintendo eine neue Version seines 3DS XL angekündigt. Ab dem 13.10. soll eine Version mit dem klassischen Look des SNES im Handel erscheinen. Retro Fans können also ihre Kindheitserinnerungen zumindest optisch wieder mit sich herumtragen. Ob die neue Version genauso schwer zu bekommen sein wird wie die SNES Mini Konsole bleibt abzuwarten.