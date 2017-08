Biomutant – Offiziell angekündigt!

Während der Gamescom hat THQ Nordic ihre neue Marke „Biomutant“ vorgestellt. Es wird wohl eine Art Kung-Fu Open World RPG sein, wie sich herausgestellt hat.

Was macht denn der Hamster da?

Ein kurzer Cinematic Trailer wurde bereits veröffentlicht. In dem Video sieht man eine Art Kung Fu Nagetier, welche vor einer Art Oger flieht und letzendlich mit ihm kämpft. Vor kurzem sind schon erste Bilder von „Biomutant“ geleaked. Den Bericht dazu findet ihr hier. Was uns in dem Spiel erwartet, bleibt vorerst noch ein Rätsel.



Quelle: THQ Nordic via Youtube